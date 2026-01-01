Ersatzklingen Schaber (10 pcs) | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-142.0Für Schaber mit Kurzhandgriff und Langhandgriff: 10 Stück passende Ersatzklingen von Kärcher.
Menge (Stück)
10
Verpackungsgewicht (kg)
0
Abmessungen (L × B) (mm)
100 x 14
Abmessungen, verpackt (mm)
100 x 14 x 0.2
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete