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    Ersatzklingen Schaber (10 pcs) | Kärcher

    Red rectangular object with circular holes and a barcode label on the side, isolated on a white background.

    Ersatzklingen Schaber (10 pcs)

    Artikelnummer: 9.212-142.0

    Für Schaber mit Kurzhandgriff und Langhandgriff: 10 Stück passende Ersatzklingen von Kärcher.