Ersatzklingen für Glasschaber 5 cm 100 x | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-157.0Ersatzklingen für Glasschaber von Kärcher.
Material
Edelstahl
Menge (Stück)
100
Gewicht pro Produkt (g)
300
Abmessungen (L × B) (mm)
50
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete