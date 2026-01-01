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    Ersatzklinge 10cm (25pcs) | Kärcher

    A packaged replacement blade with a visible barcode and product code on the label, enclosed in transparent plastic.

    Ersatzklinge 10cm (25pcs)

    Artikelnummer: 9.212-138.0

    Passend zum Kärcher Klingenhalter mit 10 cm Länge für Ersatzklingen: Glashobelklingen (100 × 0,2 mm). Packungsinhalt: 25 Stück im Dispenser.