Ersatzklinge 10cm (25pcs) | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-138.0Passend zum Kärcher Klingenhalter mit 10 cm Länge für Ersatzklingen: Glashobelklingen (100 × 0,2 mm). Packungsinhalt: 25 Stück im Dispenser.
Programm
CLASSIC
Material
Edelstahl
Menge (Stück)
25
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
100 x 22
Abmessungen, verpackt (mm)
100 x 22 x 1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete