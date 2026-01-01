Fassreiniger BC 14/12 C | Kärcher

Mit unserem Fassreiniger BC 14/12 geht die Fassreinigung einfach und wirtschaftlich wie nie von der Hand. Aufwendiges Umsetzen entfällt, stattdessen wird der Fassreiniger direkt in das Fass oder den Behälter eingeführt und die Reinigung kann sofort starten. Nach der Reinigung genügt ein simpler Handgriff, um das Gerät sofort von der Hochdruckreinigung auf den Absaugmodus umzustellen und Fass oder Behälter somit wieder einsatzbereit zu machen. Ein Prozess, der so überzeugend ist, dass die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg unseren Fassreiniger sogar für Lehrzwecke und die Reinigung von Barrique-Fässern einsetzt.