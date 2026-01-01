Fassreiniger BC 14/12 C | Kärcher

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Artikelnummer: 2.112-020.0Der Fassreiniger BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur Innenreinigung von Behältern und Fässern – insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.
Antrieb
Elektrisch
Anzahl Düsen (Stück)
2
Durchsatz (l/h)
1400
Drehzahl (U/min)
62
Einbaulänge (mm)
315 - 900
Spannung (V)
115 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Behälteröffnung (mm)
40
Temperatur (°C)
max. 80
Gewicht (kg)
4.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1170