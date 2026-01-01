Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Fassreiniger BC 14/12 C | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle and control lever, connected to a hose, on a white background.

    Fassreiniger BC 14/12 C

    Artikelnummer: 2.112-020.0

    Der Fassreiniger BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur Innenreinigung von Behältern und Fässern – insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.