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    Felgenreiniger, alkalisch CP 901 | Kärcher

    Kärcher VehiclePro CP 901 rim cleaner in a large brown container with a label showing a car wheel.

    Felgenreiniger, alkalisch CP 901

    Artikelnummer: 6.295-676.0

    Durch seine Gelbfärbung sehr gut erkennbarer, alkalischer Felgenreiniger für SB-Anlagen. Zur schonenden Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von Leichtmetall- und Stahlfelgen.
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