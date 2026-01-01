Felgenreiniger, alkalisch CP 901 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-676.0Durch seine Gelbfärbung sehr gut erkennbarer, alkalischer Felgenreiniger für SB-Anlagen. Zur schonenden Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von Leichtmetall- und Stahlfelgen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.9
Produkt
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete