Felgenreiniger, alkalisch CP 901 | Kärcher

Hochwirksam und sehr gut sichtbar: Neben seiner extrem guten Reinigungsleistung überzeugt der alkalische Felgenreiniger CP 901 von Kärcher durch seine clevere Gelbfärbung, die für beste visuelle Wahrnehmung beim Aufbringen sorgt und damit eine optimale Verteilung auf Leichtmetall- und Stahlfelgen ermöglicht. Übliche Verschmutzungen, wie eingebrannter Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalz oder Kalk, werden so perfekt erfasst und genauso schnell wie effektiv beseitigt. CP 901 eignet sich zur Fahrzeugwäsche an SB-Waschplätzen sowie für Sprühgeräte und ist zu 90 Prozent biologisch abbaubar – enthaltene Tenside gemäß EEC 648/2004. Der materialschonende Felgenreiniger greift weder unbeschichtete Betonböden noch Radmulden aus Stahl an und bietet mit einer Reinigungsleistung von rund 400 Felgen pro Liter eine hohe Ergiebigkeit.