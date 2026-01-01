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    Fett für Düsengewinde, silikonfrei | Kärcher

    White tube labelled "PFAE-FETT" in yellow text, lying on its side against a white background.

    Fett für Düsengewinde, silikonfrei

    Artikelnummer: 6.288-088.0

    Das Gewinde der Strahldüsen muß regelmäßig mit diesem silikonfreiem Fett behandelt werden.