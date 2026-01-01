Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-117.0Perfekt für abrasive Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen geeignete, kurze Power-Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneisreinigungssystemen von Kärcher. Mit Schnellwechselsystem.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
97 x 22 x 22
Anwendungsgebiete