Flachstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

Die lange Flachstrahldüse von Kärcher eignet sich ideal für abrasive Anwendungen bei der Trockeneisreinigung von Bauteilen, Spritzgussformen oder auch Mährobotern. Hartnäckige Verkrustungen, Lacke, Öle und Schmierstoffe oder Ruß können damit mühelos entfernt werden. Die Flachstrahldüse ist aus robustem Aluminium und Edelstahl gefertigt, in der Pistole drehbar und dank eines intelligenten Schnellwechselsystems äußerst einfach zu handhaben.

Lange, abrasive Strahlkontur Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen. Schnellwechselsystem Einfachste Handhabung und variable Einrichtung. Robuste, langlebige Konstruktion Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.