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    Flachstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

    Silver Kärcher spray nozzle with a sleek, elongated design and visible screws, set against a plain white background.

    Flachstrahlduese Lang, Ø4mm

    Artikelnummer: 4.574-122.0

    Lange, robuste und drehbare Power-Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneisreinigern von Kärcher. Mit Schnellwechselsystem und insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.
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