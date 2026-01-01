Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Flachstrahldüse, XS, kurz | Kärcher

    Silver and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a cylindrical design on a white background.

    Flachstrahldüse, XS, kurz

    Artikelnummer: 4.574-040.0

    Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet um auch in engen Bereichen zu strahlen.