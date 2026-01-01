Flachstrahldüse, XS, lang | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-038.0Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei hoher Flächenleistung
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 100 x 45