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    Flachstrahldüse, XXL, 100 mm | Kärcher

    Kärcher flat spray nozzle, metallic with visible screws, angled view showing logo on the side.

    Flachstrahldüse, XXL, 100 mm

    Artikelnummer: 4.574-056.0

    Ice Blaster-Flachstrahldüse mit 100 mm Strahlbreite und neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneisstrahlen sehr großer Flächen. Für ein äußerst gleichmäßiges Strahlbild über die ganze Breite.
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