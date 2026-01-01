Flachstrahldüse, XXL, 75 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-054.0Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 93 x 43