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    Flachstrahldüse, XXL, 75 mm | Kärcher

    Kärcher flat jet nozzle, silver with black tip, featuring multiple screws along its length.

    Flachstrahldüse, XXL, 75 mm

    Artikelnummer: 4.574-054.0

    Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.
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