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    Flachstrahldüseneinsatz, L | Kärcher

    Metal and black cylindrical component with threaded section, likely part of a Kärcher high-pressure cleaner.

    Flachstrahldüseneinsatz, L

    Artikelnummer: 4.574-030.0

    Düseneinsatz um den Luftvolumenstrom zu regulieren.