Flächenreiniger FR 30 Me | Kärcher

Artikelnummer : 2.111-013.0

Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C