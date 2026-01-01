Flächenreiniger FR 50 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-679.0Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Durchmesser (mm)
500
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
13.9