Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Flächenreiniger FR 50 | Kärcher

    Kärcher FR 50 surface cleaner with metal frame, dual handles, and circular base featuring a central brass nozzle.

    Flächenreiniger FR 50

    Artikelnummer: 2.640-679.0

    Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C