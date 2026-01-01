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    Flächenreiniger FR Classic | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round black brush and brass connector, featuring a handle on top.

    Flächenreiniger FR Classic

    Artikelnummer: 2.111-016.0

    Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.