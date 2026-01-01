Flächenreiniger FR Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-476.0Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht (kg)
1.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.1