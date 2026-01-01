Flächenreiniger FRV 30 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.111-010.0Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5 m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.6