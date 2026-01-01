Flächenreiniger FRV 50 Me | Kärcher

Artikelnummer : 2.111-024.0

Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen - dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.