Flächenreiniger FRV 50 Me | Kärcher

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Artikelnummer: 2.111-024.0Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen - dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
16.9