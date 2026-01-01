Flaschenwagen | Kärcher

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Artikelnummer: 6.574-336.0Ideal als Ergänzung zu Trockeneisstrahlsystemen mit Liquid-to-Pellet-Verfahren: Flaschenwagen zum sicheren Transport handelsüblicher CO₂-Flaschen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.3