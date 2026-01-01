Flexibler Spinnwebbesen Kit 97-184 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 5.999-027.0Besen mit gebogenen Staubborsten von Kärcher. Ideal geeignet zur effektiven Entfernung unerwünschter Spinnweben sowie zum Entstauben schwer erreichbarer Oberflächen.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.7
Verpackungsgewicht (kg)
1.5
Abmessungen (L × B) (mm)
100 x 300
Abmessungen, verpackt (mm)
1050 x 200 x 155
Anwendungsgebiete