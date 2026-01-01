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    Bürste ECO! Spinnbesen | Kärcher

    Grey-handled bottle brush with dense black bristles, featuring a curved design for cleaning.

    Bürste ECO! Spinnbesen

    Artikelnummer: 6.999-159.0

    Rohrbürste mit Verbindung Lampo System für Teleskopstiele und Stangen.