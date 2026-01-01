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    Flexibles Strahlrohr, 1050 mm | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a curved nozzle and ergonomic grip, set against a plain white background.

    Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

    Artikelnummer: 6.394-654.0

    Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.