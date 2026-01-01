Flexibles Strahlrohr, 1050 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.394-654.0Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.
Max. Arbeitsdruck (bar)
210
Länge (mm)
1050
Temperatur (°C)
max. 150
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.4