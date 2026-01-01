FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-408.0Hartflächen-Intensivreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen auf Rolltreppen und Fahrsteigen. Inklusive Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
7
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 250 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete