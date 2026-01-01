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    FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 | Kärcher

    Kärcher FloorPro RM 758 escalator cleaner in a green plastic container with label showing product details.

    FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758

    Artikelnummer: 6.295-408.0

    Hartflächen-Intensivreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen auf Rolltreppen und Fahrsteigen. Inklusive Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien.