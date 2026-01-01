FM Expert 100/ M | Kärcher

Der FM Expert 100/ M überzeugt durch seinen offenen und großen Aufbau. Er bietet die Möglichkeit, sowohl manuell über die Vorkonditionierungsmethode als auch mechanisch mithilfe entsprechender Maschinen nass und trocken zu reinigen. Der Trolley verfügt über ausreichend Platz, um entweder die BR 30/1 Bp oder T 9/1 Bp komfortabel und problemlos zu integrieren. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel unterschiedlicher Größen aufnehmen. In 4 praktischen 6-Liter-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien sicher aufbewahren und bereichsspezifisch voneinander trennen. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade eignet sich zur Mitnahme weiterer Ausstattung. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen eine effiziente Integration von Moppsystemen, Greifzangen und nützlichen Utensilien. Sie lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Der Haken dient zur Aufhängung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv.

Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung Schnellere Einsatzbereitschaft dank Schnellladung von 2 × 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus. Lädt 2 × 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkus gleichzeitig in nur 50 min zu 80 %. Permanente Akkuüberwachung für einen optimalen Ladevorgang. Intelligentes Lademanagement Für höchste Sicherheit und Energieeffizienz. Pro Akku-Slot wird mittels einer 3-stufigen LED-Anzeige jederzeit der aktuelle Ladezustand angezeigt. LED-Ringe mit Akkuladezustandsanzeige Kompatibel mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus. Maximale Flexibilität Kompatibel mit 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus. Ein Ladegerät für mehrere 4 V Battery Power-Geräte. Das Laden ist unabhängig von der Geräteaufbewahrung möglich. Anti-Rutsch-Standfüße Für einen sicheren Halt, auch auf rutschigem und unebenem Untergrund. Kein Verkratzen sensibler Untergründe.