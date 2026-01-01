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    FM Expert 100/ W | Kärcher

    Kärcher cleaning trolley with multiple compartments, trays, and wheels, designed for efficient organisation and mobility.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM Expert 100/ W

    Artikelnummer: 1.321-004.0

    • Doppeleimersystem mit 2 × 15-l-Eimern
    • Große Variante und faltbares Müllmodul
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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