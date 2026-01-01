Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    FM ExpertPro 100/ P | Kärcher

    Kärcher cleaning trolley with black panels, two handles, and wheels, featuring side compartments for storage.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM ExpertPro 100/ P

    Artikelnummer: 1.321-009.0

    • Vorkonditionierung mit 2 × 12-l-Eimern
    • Große Variante
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
    Angebot anfordern