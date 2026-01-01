FM ExpertPro 100/ W | Kärcher

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Artikelnummer: 1.321-007.0
Programm
STANDARD
Farbe
Anthrazit
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
35
Verpackungsgewicht (kg)
39.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1518 x 650 x 1021
Abmessungen, verpackt (mm)
1100 x 595 x 740
Ausrüstung
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Produktinformationen
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