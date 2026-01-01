FM ExpertPro 100/ W | Kärcher

Der große Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W mit Doppeleimersystem und universeller Presse eignet sich optimal zur wirtschaftlichen Reinigung. Das leicht zugängliche Entsorgungsmodul ist variabel höhenverstellbar und kann Müllbeutel verschiedener Größen aufnehmen. Die Müllsackhalterplatte kann mühelos abmontiert und der Müllsackhalter gefaltet werden, um im Lagerraum Platz zu sparen. Mithilfe von 4 großzügigen 6-Liter-Eimern lässt sich weiteres Equipment aufbewahren und nach farbcodierten Bereichen getrennt sortieren. Eine zusätzliche, herausziehbare 16-Liter-Schublade lässt sich individuell fixieren und eignet sich zur praktischen Mitnahme von Reinigungsutensilien. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterer Ausstattung. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Starke Bremsen an 2 Rädern ermöglichen das Abstellen des Trolleys auch auf schrägem Untergrund. Türen und Seitenwände lassen sich durch Aufkleber personalisieren und Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellen.