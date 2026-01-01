FM ExpertPro 100/ W Tp | Kärcher

Der hochwertige und größte Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp überzeugt durch seinen geschlossenen Aufbau mit großer Grundplatte. Diese bietet Platz für wichtige Komponenten zur wirtschaftlichen Reinigung, wie der Eimermethode mit universeller Presse (je 1 Eimer für Frisch- und Schmutzwasser). Ohne Eimer lässt sich die Platte platzsparend hochklappen. Das integrierte Entsorgungsmodul nimmt Müllbeutel unterschiedlicher Größe auf und lässt sich per Fußpedal öffnen. In 4 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade bietet erweiterten Stauraum. Mitgelieferte FlexoLink Anbindungen ermöglichen die effiziente Integration weiterer Ausstattung und lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Schilds oder des WVP 10 Adv. Starke Bremsen an 2 Rädern sorgen auch auf schrägem Untergrund für einen allzeit stabilen Stand. Der ergonomisch einstellbare FlexoGrip reduziert Belastungen für Arme und Schultern. Push-to-open-Türen lassen sich für Rechts- und Linkshänder einstellen.