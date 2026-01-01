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    FM ExpertPro 50/ P | Kärcher

    Kärcher cleaning trolley with grey handles, black and silver body, and two black bins on wheels.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM ExpertPro 50/ P

    Artikelnummer: 1.321-008.0

    • Vorkonditionierung mit 2 × 12-l-Eimern
    • Kompakte Variante
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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