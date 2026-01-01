FM ExpertPro 50/ P | Kärcher

Für den Einsatz in besonders hygienesensiblen Bereichen eignet sich der kompakte FM ExpertPro 50/ P durch seinen geschlossenen Aufbau besonders gut. Ebenfalls zur Verwendung der Vorkonditionierungsmethode bei der effizienten Flächenreinigung. In 2 6-Liter-Eimern kann das Equipment aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden. Der Trolley verfügt zudem über eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade zur praktischen Mitnahme von weiteren Reinigungsutensilien. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die Integration von Moppsystemen, Greifzangen & Co. Der Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Sowohl die Toolflexanbindungen als auch der Haken lassen sich variabel außen am FlexoMate anbringen. Zwei Räder sind mit Bremsen ausgestattet, die einen sicheren Stand auch auf schrägem Untergrund garantieren. Der höhenverstellbare FlexoGrip reduziert die Belastung der Arme und Schultern beim Schieben des Wagens. Türen und Seitenwände lassen sich durch Aufkleber personalisieren und Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellen.