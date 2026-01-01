FM ExpertPro 50/ P | Kärcher

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Artikelnummer: 1.321-008.0
Programm
ADVANCED
Farbe
Anthrazit
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
28.2
Verpackungsgewicht (kg)
35.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1051 x 564 x 1230
Abmessungen, verpackt (mm)
1120 x 580 x 500
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