FM ExpertPro 50/ S | Kärcher

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Artikelnummer: 1.321-013.0
Farbe
Anthrazit
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
29
Verpackungsgewicht (kg)
56.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1271 x 563 x 1061
Abmessungen, verpackt (mm)
1200 x 800 x 860
Ausrüstung
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Produktinformationen
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