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    FR TR 40 Classic | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with bristles, featuring a central brass nozzle and textured top.

    FR TR 40 Classic

    Artikelnummer: 4.119-029.0

    Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 400 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 020; weitere separat bestellbar).