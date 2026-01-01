FRV 30 Me | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-911.0Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.4