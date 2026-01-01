Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    FRV 50 ME | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round metal base, handle, and attached hose, designed for efficient cleaning.

    FRV 50 ME

    Artikelnummer: 2.643-598.0

    Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.
    Angebot anfordern