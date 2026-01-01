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    Schaber Glas, ohne Klinge | Kärcher

    Metal scraper with a retractable blade, featuring a silver body and a brass-coloured blade, lying on a white surface.

    Schaber Glas, ohne Klinge

    Artikelnummer: 6.999-156.0

    Glasschaber aus Metall von Kärcher. Zum Reinigen aller Glasflächen. Der Schaber wird ohne Klinge geliefert, Ersatzklingen sind erhältlich.
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