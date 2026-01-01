Schaber Glas, ohne Klinge | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.999-156.0Glasschaber aus Metall von Kärcher. Zum Reinigen aller Glasflächen. Der Schaber wird ohne Klinge geliefert, Ersatzklingen sind erhältlich.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
95 x 50
Abmessungen, verpackt (mm)
95 x 50 x 10
Anwendungsgebiete