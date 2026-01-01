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    Elios Wischergriff | Kärcher

    Grey handheld nozzle with textured grip, featuring embossed logo on top, isolated on a white background.

    Elios Wischergriff

    Artikelnummer: 9.212-262.0

    • Ergonomische Handhabung, schnelles und patentiertes Schienenwechseln, leicht
    • Kompatibel mit LAMPO System
    • PA, POM