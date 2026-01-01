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    Solaris Wischergriff | Kärcher

    Grey and turquoise window scraper with a handle, featuring a locking mechanism and embossed logo on the blade.

    Solaris Wischergriff

    Artikelnummer: 9.212-263.0

    • Einstellbarer Winkel, schnelles und patentiertes Schienenwechseln, leicht
    • Kompatibel mit LAMPO System
    • PA, POM