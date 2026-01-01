Solaris Wischergriff | Kärcher

Hohe Benutzerfreundlichkeit

30 % leichteres Öffnen der Blockierplatte im Vergleich zu herkömmlichen Fensterwischern. Der um beidseitig 75° schwenkbare Kopf kann in jedem Winkel arretiert werden. Zeitersparnis beim Schienenwechsel: Verriegelungshebel ermöglicht schnellen Austausch, ohne dass die Führungsschiene gelöst werden muss.