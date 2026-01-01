Solaris Wischergriff | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-263.0
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Abmessungen (L × B × H) (mm)
45 x 25 x 90
Abmessungen, verpackt (mm)
45 x 25 x 90
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