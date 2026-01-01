Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Grobschmutzange 100 cm | Kärcher

    Long-handled blue and silver grabber tool with a trigger mechanism and rubber-tipped claws.

    Grobschmutzange 100 cm

    Artikelnummer: 6.999-113.0

    Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.