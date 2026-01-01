Grobschmutzange 100 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-113.0Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Länge (mm)
1000
Abmessungen, verpackt (mm)
1040 x 160 x 270
Anwendungsgebiete