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    Gummilippe für FRV 30 | Kärcher

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    Gummilippe für FRV 30

    Artikelnummer: 2.642-910.0

    Für glatte Böden im Innenbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasserrückstände. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.