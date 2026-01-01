Halter CO₂-Flaschen-Kappe | Kärcher

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Artikelnummer: 2.574-002.0Praktischer Halter zur verliersicheren Aufnahme des Deckels von CO₂-Flaschen bei Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystem im Liquid-to-Pellet-Verfahren.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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