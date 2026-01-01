Halter Sack klappbar | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-261.0Klappbarer Müllsackhalter aus Polypropylen für 120-Liter-Müllsäcke. Geeignet für Trolley Classic III und V, sowie für die Trolleys Hotel Classic von Kärcher.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
490 x 490 x 70