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    Halter Sack klappbar | Kärcher

    Grey plastic frame and two handle components with screws, laid out on a white background.

    Halter Sack klappbar

    Artikelnummer: 6.999-261.0

    Klappbarer Müllsackhalter aus Polypropylen für 120-Liter-Müllsäcke. Geeignet für Trolley Classic III und V, sowie für die Trolleys Hotel Classic von Kärcher.