Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Halterung Presse | Kärcher

    White metal handlebar with two protruding ends, shown against a plain white background.

    Halterung Presse

    Artikelnummer: 6.999-255.0

    Halterung für Presse aus Metall. Farbe weiß. Geeignet für Trolley Classic II und IV sowie Trolley Clean Liner Classic I, II, III und ECO!Clean Liner Press von Kärcher.
    Angebot anfordern