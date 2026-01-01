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    Hand Mopphalter Klettsystem 30 cm | Kärcher

    Two turquoise grout floats with textured surfaces and metal edges, positioned horizontally on a white background.

    Hand Mopphalter Klettsystem 30 cm

    Artikelnummer: 6.999-119.0

    Zur effizienten Reinigung vertikaler und horizontaler Oberflächen entwickelter Halter für Mikrofaserbezüge mit Klettverschluss und 30 cm Länge von Kärcher.