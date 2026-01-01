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    Handfeger und Kehrschaufel | Kärcher

    Blue dustpan with yellow rubber edge and yellow-handled brush with black bristles.

    Handfeger und Kehrschaufel

    Artikelnummer: 3.337-614.0

    Universell einsetzbare Kehrgarnitur bestehend aus Kehrbesen und Kehrschaufel. Farbe: Blau.