Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Griff Doppeleimerwagen mit Presse | Kärcher

    Grey plastic handle with an oval grip and a cylindrical attachment point at the base.

    Griff Doppeleimerwagen mit Presse

    Artikelnummer: 6.999-180.0

    Ergonomischer Griff als sinnvolle Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
    Angebot anfordern