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    Handgriff, IB 15/120 | Kärcher

    Black plastic handle attachment with a circular grip and a flat base, designed for a power tool.

    Handgriff, IB 15/120

    Artikelnummer: 6.321-206.0

    Handgriff für Einsatz bei Düsenverlängerung (4.130-417.0, 170 mm)