Handgriff, IB 15/120 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.321-206.0Handgriff für Einsatz bei Düsenverlängerung (4.130-417.0, 170 mm)
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 90 x 70