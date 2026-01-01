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    Handgriff, IB 7/40 | Kärcher

    Black handle attachment with a circular white clamp, designed for a Kärcher tool, shown on a plain white background.

    Handgriff, IB 7/40

    Artikelnummer: 4.321-248.0

    Handgriff zum anbringen an die Düsenverlängerung (4.760-658.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.