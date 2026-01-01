Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Handspritzpistole | Kärcher

    Kärcher steam cleaner hose with a black coiled design and connectors at both ends, placed on a white background.

    Handspritzpistole

    Artikelnummer: 4.574-067.0

    Ergonomische und kompakte Strahlpistole für Trockeneisstrahlsystem Ice Blaster von Kärcher. Inklusive 5 m Strahlschlauch, Düsenbeleuchtung und Düsen-Schnellwechselsystem.
    Angebot anfordern