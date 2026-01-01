Handspritzpistole | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-067.0Ergonomische und kompakte Strahlpistole für Trockeneisstrahlsystem Ice Blaster von Kärcher. Inklusive 5 m Strahlschlauch, Düsenbeleuchtung und Düsen-Schnellwechselsystem.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.4