Handspritzpistole | Kärcher

Speziell konzipiert zum sicheren und komfortablen Einsatz mit Trockeneis-Reinigungssystemen von Kärcher: Die kompakte und ergonomische Strahlpistole mit Steuerleitung liegt nicht nur hervorragend in der Hand, sie verfügt auch über ein Verriegelungssystem des Abzughebels, das versehentliches Starten wirkungsvoll verhindert. Das Aktivieren des Trockeneises mittels An-/Ausschalter ist zudem besonders anwenderfreundlich und einfach umgesetzt. Zum umfangreichen Set gehören auch ein Düsen-Schnellwechselsystem, eine Düsenbeleuchtung sowie 5 Meter robusten und langlebigen Strahlschlauchs.