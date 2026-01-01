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    Handwaschpaste RM 200 | Kärcher

    White Kärcher hand cleaning paste bucket with label showing a person washing hands at a sink.

    Handwaschpaste RM 200

    Artikelnummer: 6.291-030.0

    Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.