Handwaschpaste RM 200 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.291-030.0Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
6.4
Gewicht (kg)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
292 x 292 x 230
Produkt
Anwendungsgebiete