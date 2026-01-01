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    Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a spray gun and hose attachment.

    Hochdruckreiniger

    HD 10/16-4 Cage Ex

    Artikelnummer: 1.353-760.0